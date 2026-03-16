PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung auf Erfurter Anger

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (14.03.20226) ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen sieben Personen auf dem Anger in Erfurt. Gegen 05:45 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit unter zwei Personengruppen. Nachdem der Streit eskalierte und die Tatverdächtigen sich schlugen, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Im Zuge des Streits verletzte ein 21-Jähriger seinen 30-jährigen Kontrahenten mit einer Bierflasche. Anschließend nahm er eine Jacke samt Geldbörse, welche zuvor durch einen weitern 25-Jährigen abgelegt worden war und stahl diese. Die alarmierten Polizisten stellten alle Tatverdächtigen. Es wurden Ermittlungsverfahren zu mehreren Körperverletzungen und einem Diebstahl aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 14:36

    LPI-EF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

    Erfurt (ots) - Heute Mittag (16.03.2026) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Eine 83-Jährige war gegen 12:20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Meinekestraße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie vermutlich beim Abbiegen in die Gothaer Straße eine in Richtung Bindersleben fahrende Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Ein 78-Jähriger weiblicher Fahrgast der Straßenbahn ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 14:35

    LPI-EF: Einbrecher in Gartenlaube festgenommen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (15.03.2026) stellten Polizisten einen Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Erfurt. Der 29-Jährige hatte sich mit Gewalt Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Auenstraße verschafft. Abgesehen hatte es der Dieb auf Lebensmittel und eine Übernachtungsmöglichkeit. Offenbar hatte er dabei nicht mit den Pächtern der Gartenlaube gerechnet, die ihn in ihrem Bett liegend vorfanden und den ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 14:34

    LPI-EF: Brand in Kölleda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Freitagnachmittag (13.03.2026) kamen Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 14:00 Uhr war in Kölleda, in der Battgendorfer Straße, ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten eine Garage und ein Anbau eines Einfamilienhauses in Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren