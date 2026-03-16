Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung auf Erfurter Anger

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (14.03.20226) ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen sieben Personen auf dem Anger in Erfurt. Gegen 05:45 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit unter zwei Personengruppen. Nachdem der Streit eskalierte und die Tatverdächtigen sich schlugen, wählten Zeugen den Polizeinotruf. Im Zuge des Streits verletzte ein 21-Jähriger seinen 30-jährigen Kontrahenten mit einer Bierflasche. Anschließend nahm er eine Jacke samt Geldbörse, welche zuvor durch einen weitern 25-Jährigen abgelegt worden war und stahl diese. Die alarmierten Polizisten stellten alle Tatverdächtigen. Es wurden Ermittlungsverfahren zu mehreren Körperverletzungen und einem Diebstahl aufgenommen. (SO)

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