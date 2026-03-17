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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz am Johannesplatz

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Johannesplatz kam es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz, wobei neben mehreren Streifenwagen der Landespolizei auch Rettungsdienst und Feuerwehr involviert waren. Grund war das straffällige Verhalten eines 38-jährigen Mannes, welcher mehrere Bewohner eines Hochhauses bedrohte, unberechtigt den Feueralarm auslöste und Gegenstände aus dem Fenster warf. Der Mann konnte schließlich widerstandslos in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Aktuell befindet sich der Verursacher in medizinischer Behandlung. In Zuge des Einsatzgeschehens wurden keine Personen verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Missbrauch von Notrufen eingeleitet. (LS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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