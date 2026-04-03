Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 17-Jährigen Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 02.04.2026 wird der 17-Jährige Jugendliche aus Schwerin vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/c1s7r

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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