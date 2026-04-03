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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 17-Jährigen Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 02.04.2026 wird der 17-Jährige Jugendliche aus Schwerin vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/c1s7r

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.04.2026 – 18:02

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnudung nach vermisster 46-Jähriger Frau aus Rostock

    Rostock (ots) - Seit dem 03.04.2026 wird die 46-Jährige aus Rosock vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/56224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/on0fp ...

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  • 03.04.2026 – 14:47

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person

    Bobitz (ots) - Am 03.04.2026, gegen 11:35 Uhr kam es auf der B 208 zwischen den Ortslagen Metelsdorf und Bobitz (LK Nordwestmecklenburg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26 jähriger Motorradfahrer mit seine Kawasaki die Bundesstraße in Richtung Wismar. In einer leichten Rechtskurve verlor der Kradfahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und ...

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