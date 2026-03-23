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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mit 111 km/h in geschlossener Ortschaft unterwegs - Schwerpunktkontrolle der Polizei

Osnabrück (ots)

150 km/h bei erlaubten 100 km/h. Das war die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einer vierstündigen Schwerpunktkontrolle am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr. Dabei wurde sowohl im Stadtgebiet Osnabrück als auch im angrenzenden Speckgürtel kontrolliert.

Im innerörtlichen Bereich landeten zwei Verkehrsteilnehmer auf den oberen Plätzen: Sie waren mit 111 km/h und 67 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Ein Fahrzeugführer, der aktuell mit einem Fahrverbot belegt ist, flüchtete zunächst mit seinem Pkw auf das umzäunte Grundstück der Osnabrücker Berufsfeuerwehr. In der Folge verlor er sein Handy und löste damit einen e-Call-Notruf aus, welcher wiederum bei der Feuerwehr einen Alarm auslöste. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte festgenommen werden.

Ein weiterer Pkw-Lenker fiel durch eine unsichere Fahrweise auf. Beim Abbiegen verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Darüber hinaus wurden im Innenstadtbereich 87 Parkverstöße festgestellt. Die Fahrzeuge parkten auf Gehwegen, in der Fußgängerzone und im absoluten Halteverbot. Hierbei fiel auf, dass es sich überwiegend um hochpreisige Fahrzeuge handelte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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