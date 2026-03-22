Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raubdelikt in Verbrauchermarkt - Mitarbeiterin bei Flucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag kam es in einem Verbrauchermarkt am Petersburger Wall zu einem Raubdelikt. Dabei wurde eine Mitarbeiterin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete eine Mitarbeiterin gegen 12:30 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der zwei Schachteln Zigaretten auf das Kassenband legte. Während des Bezahlvorgangs befand sich jedoch nur noch eine Schachtel auf dem Band.

Der Mann führte eine Bauchtasche mit sich und wurde durch das Personal aufgefordert, diese zu öffnen. Daraufhin verhielt sich der Täter zunehmend hektisch und versuchte, den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Bei seiner Flucht stieß er eine Mitarbeiterin zu Boden.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Johannistorwall, wo er aus den Augen verloren wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 Jahre alt

schwarze Haare

schwarzer Vollbart

weiße Cap

schwarze Jacke

hellblaue Jeans

weiße Schuhe

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell