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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag kam es in einem Wohngebiet zwischen der Großen Straße und der Feldstraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher gezielt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Anschließend entkamen die Täter mit Schmuck und weiteren Wertgegenständen. Die Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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