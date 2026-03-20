Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Geldtasche mit 2000 Euro vergessen - Finder gesucht

Osnabrück (ots)

Vielleicht meldet sich ja doch noch der ehrliche Finder: Ein Marktbeschicker hat am Montagmorgen (16. März 2026) auf dem Parkplatz an der Hans-Wunderlich-Straße in Osnabrück-Hellern eine Geldtasche mit Einnahmen in Höhe von 2000 Euro im Einkaufswagen vergessen. Als der Mann den Verlust bemerkte, war die Geldtasche bereits aus dem Einkaufswagen genommen worden. Der gesamte Vorgang muss sich zwischen 10 und 10.10 Uhr zugetragen haben.

Den Angaben zufolge soll es sich um eine schwarze Geldtasche mit rotem Reißverschluss und aufgedrucktem Sparkassen-Symbol handeln. Wer kann Hinweise zum Verbleib dieser Tasche oder zum Finder machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell