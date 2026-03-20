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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Erst Schlangenlinien, dann Frontalzusammenstoß auf der Iburger Straße

Osnabrück (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Hilter mussten am späten Donnerstagnachmittag die Einsatz- und Rettungskräfte ausrücken. Auf der Iburger Straße waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen.

Nach bisherigen Ermittlungen war der mutmaßliche 47-jährige Unfallverursacher schon vor dem Zusammenstoß durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen. Teilweise soll er Schlangenlinien fahrend unterwegs gewesen sein. In einer Rechtskurve der Iburger Straße geriet der 47-Jährige gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug eines 78-jährigen Pkw-Lenkers zusammen. Der 78-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Hospital gebracht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab einen Wert von 2,06 Promille. In der Folge wurden eine Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Nach aktuellen Informationen soll für den 78-Jährigen keine Lebensgefahr mehr bestehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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