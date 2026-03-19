Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter mit Beute das Haus in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen und können aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Ellerstraße / Icker Weg oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327 - 3203 zu melden.

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