Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbrecher steigen in Restaurant ein - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Mit einem Einbruch in ein Restaurant in Ostercappeln befasst sich derzeit die Polizei in Bohmte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass mindestens zwei bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr in das Restaurant an der Straße "Im Schlingerort" (in unmittelbarer Nähe zur B218) gewaltsam eingestiegen sind. Im Innenraum durchwühlten die Täter mehrere Bereiche. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, suchten die Einbrecher das Weite. Die weiteren Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Ebenso wird geprüft, ob Tatzusammenhänge mit zwei weiteren Einbrüchen in derselben Nacht in Georgsmarienhütte bestehen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich in Ostercappeln beobachtet? Die Polizei in Bohmte sucht Zeugen: Telefon 05471/971-0.

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