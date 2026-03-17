Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Täter brechen Tresore in Bäckerei-Geschäften auf - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte befasst sich derzeit mit zwei Einbrüchen in Geschäften eines Bäckerei-Unternehmens.

Fall 1, Glückaufstraße: Nach bisherigen Ermittlungen dürfte(n) der oder die Täter in der Zeit von Sonntag (11.30 Uhr) bis Montag (3.20 Uhr) in das Geschäft eingestiegen sein. Im Innenraum wurden gewaltsam zwei Tresore geöffnet, in denen sich Wechselgeld und Tageseinnahmen befanden.

Fall 2, Oeseder Straße: In diesem Fall ergibt sich ein Tatzeitraum von Sonntag (18 Uhr) bis Montag (4.15 Uhr). Hier wurden ebenfalls mit Gewalt zwei Tresore geöffnet.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den genannten Zeiträumen gemacht? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05401/8316-0.

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