Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dreister Rucksack-Diebstahl während Notfall-Einsatz - Täter ermittelt

Osnabrück (ots)

Ein besonders dreister Vorfall ereignete sich am Montagvormittag in Osnabrück: Während eine 28-jährige Frau in einem Rettungswagen versorgt wurde, ließ ein zunächst unbekannter Mann den noch vor dem Einsatzfahrzeug stehenden Rucksack der Frau mitgehen. Die Polizei konnte den Täter kurze Zeit später ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste die 28-Jährige wegen eines medizinischen Notfalls im Rettungswagen behandelt werden. Der Rucksack mit diversen Utensilien als Inhalt blieb auf dem Gehweg vor dem Fahrzeug zurück. Mit der darin befindlichen EC-Karte der Geschädigten nahm der Beschuldigte auch mehrere Transaktionen vor.

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