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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zettel mit falschen Angaben hinterlassen? - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht im Telgenkamp

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend (10.03) und Mittwochmorgen (11.03) kam es im Telgenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda. Dabei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und hinterließ am beschädigten Fahrzeug einen Zettel. Darauf waren ein Kennzeichen sowie eine Handynummer notiert. Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass das angegebene Kennzeichen bereits im Jahr 2022 seine Gültigkeit verloren hatte und zuletzt der Stadt Borken zugeordnet war. Die aufgeschriebene Mobilfunknummer ist nach derzeitigem Stand ebenfalls nicht vergeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass das bloße Hinterlassen eines Zettels grundsätzlich nicht ausreicht, um den gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Unfallbeteiligte sind verpflichtet, die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizei Osnabrück hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden. Ebenso wird der bislang unbekannte Verursacher gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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