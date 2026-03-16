Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: A1: Massenkarambolage im Hagelschauer - Sechs Leichtverletzte - Kreislaufprobleme im Stau

Osnabrück (ots)

Während eines plötzlich auftretenden Hagelschauers kam es am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr auf der A1 in Höhe des Parkplatzes Hasetal-Ost in Fahrtrichtung Bremen zu einer Massenkarambolage.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren acht Fahrzeuge beteiligt. Sechs Personen wurden leicht verletzt, davon wurden vier vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während des Einsatzes und der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. In der Zeit kam es auch auf den Ausweichstrecken zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Rettungskräfte kümmerten sich auch um eine Person, die im Stau hinter der Unfallstelle mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte.

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