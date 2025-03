BPOLI LUD: Wiedereinreisesperre ignoriert

Görlitz, Bahnhof (ots) - Am 25. März 2025 gegen 14:40 Uhr ereignete sich im Görlitzer Bahnhof auf dem Bahnsteig 7/8 ein Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Mann von zwei männlichen unbekannten Tätern aus bisher unbekannter Ursache geschlagen. Dabei erlitt der Geschädigte Verletzungen im Gesicht, am Hals und an der Hand. Die Bundespolizei Ludwigsdorf hat die Ermittlungen ...

