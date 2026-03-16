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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Raser liefern sich Autorennen und touchieren einen Radfahrer - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei in Bramsche sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der Lindenstraße ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungen lieferten sich zwei bislang unbekannte Pkw-Fahrer ein Autorennen mit Geschwindigkeiten weit über 100 km/h. Die Fahrzeuge (möglicherweise der Marke Audi) befanden sich stadtauswärts nebeneinander auf der Lindenstraße, als einer der Pkw mit dem Außenspiegel den Radfahrer berührte. Der 26-Jährige kam mit leichten Verletzungen und einem gehörigen Schrecken davon. Die Raser fuhren mit ihren Pkw weiter.

Wer hat Beobachtungen zum Vorfall gemacht? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05461/9453-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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