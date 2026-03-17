Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 11-jähriger Junge auf Mountainbike angefahren - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr kam es im Bereich der Gartenstraße / Meyer-zum-Gottesberge-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jungen auf einem Mountainbike.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Gartenstraße in Richtung Meyer-zum-Gottesberge-Straße. Als der Junge die Gartenstraße überquerte, um auf den rechtsseitigen Gehweg der Meyer-zum-Gottesberge-Straße zu gelangen, kam es zum Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw.

Der Pkw beabsichtigte, von der Meyer-zum-Gottesberge-Straße nach links in die Gartenstraße einzubiegen. Infolge der Kollision stürzte das Kind auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um ein kleineres, grünes Auto, vermutlich ein Elektrofahrzeug, gehandelt haben. Der Fahrzeugführer wird als männlich, mit grauen Haaren und Brille beschrieben. Nach ersten Erkenntnissen kam es nach dem Unfall zu einem Kontakt zwischen dem Fahrer und dem Jungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs sowie der Beteiligung des Fahrzeugführers sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 entgegen.

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