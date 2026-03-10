PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: BMW-Cabrio in Apensen entwendet

Stade (ots)

Bisher unbekannte Autodiebe sind in der vergangenen Nacht zwischen gegen kurz vor 02:00 h in Apensen in der Straße "Im Kornfeld" unbemerkt auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben ein in dem dortigen Carport geparkten PKW geknackt und anschließend entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes BMW M240i xDrive Cabrio mit dem Kennzeichen STD-MY 240.

Der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren