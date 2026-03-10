Polizeiinspektion Stade

POL-STD: BMW-Cabrio in Apensen entwendet

Stade (ots)

Bisher unbekannte Autodiebe sind in der vergangenen Nacht zwischen gegen kurz vor 02:00 h in Apensen in der Straße "Im Kornfeld" unbemerkt auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben ein in dem dortigen Carport geparkten PKW geknackt und anschließend entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes BMW M240i xDrive Cabrio mit dem Kennzeichen STD-MY 240.

Der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell