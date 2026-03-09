POL-STD: Porsche in Harsefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen - Update: Auto heute gegen Mittag in Hamburg wieder aufgefunden
Stade (ots)
Der am Wochenende in Harsefeld entwendete Porsche (wir berichteten) konnte heute gegen Mittag in Hamburg-Neugraben/Fischbek in der Straße Ginsterheide wieder aufgefunden und durch die Polizei Hamburg sichergestellt werden.
Die Ermittler fragen nun:
Wer hat das Fahrzeug nach dem Diebstahl bis zum Abstellen gesehen oder kann sonstige Hinweise dazu geben.
Rückmeldung bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.
