Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Porsche in Harsefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen - Update: Auto heute gegen Mittag in Hamburg wieder aufgefunden

Stade (ots)

Der am Wochenende in Harsefeld entwendete Porsche (wir berichteten) konnte heute gegen Mittag in Hamburg-Neugraben/Fischbek in der Straße Ginsterheide wieder aufgefunden und durch die Polizei Hamburg sichergestellt werden.

Die Ermittler fragen nun:

Wer hat das Fahrzeug nach dem Diebstahl bis zum Abstellen gesehen oder kann sonstige Hinweise dazu geben.

Rückmeldung bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

