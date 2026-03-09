POL-STD: Unbekannte "entsorgen" Altöl auf Horneburger Parkplatz am Freibad - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Auseinandersetzung vor Stader Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte "entsorgen" Altöl auf Horneburger Parkplatz am Freibad - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Horneburg in der Bürgermeister-Löhden-Straße auf dem Parkplatz hinter dem Freibad an der Lärmschutzwand zur Bundesstraße 73 eine Ansammlung von 16 Behältern mit augenscheinlich Altöl abgelagert. Der Sondermüll muss jetzt auf Kosten der Gemeinde entsorgt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des entsprechenden Umweltschutzverstoßes eingeleitet und sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Vielleicht erkennt ja auch jemand die Behälter oder weiß von wem die stammen könnten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Auseinandersetzung vor Stader Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend gegen kurz vor 20:30 h geriet in Stade in der Bahnhofstraße vor einem dortigen Kiosk ein 45-jähriger Stader mit mehreren zum Teil noch unbekannten Tätern in eine körperliche Auseinandersetzung. Dem Opfer wurde dabei so stark an der Kleidung gerissen, dass ihm diese ausgezogen wurde. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-120215 bei der Stader Polizei zu melden.

