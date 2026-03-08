Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autos in Stade in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle von aufmerksamen zeugen der Brand von zwei Autos im Hahler Weg in Stade gemeldet.

Als die ersten Feuerwehrleute und Polizisten am Brandort eintrafen standen zwei Fahrzeuge an einem Mehrfamilienhaus in Vollbrand.

Durch den schnellen Einsatz der 25 Feuerwehrleute des 1. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade sowie der Ortswehr Wiepenkathen konnte das Feuer dann schnell und Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor es sich auf das nebenstehende Gebäude ausbreiten konnte.

Der vom Feuer betroffene Ford Mondeo und der davor abgestellte Golf wurden durch den Brand total zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Auch das Wohnhaus wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Tatortermittler und Polizeibeamte aus Stade haben noch vor Ort die ersten Befragungen und Ermittlungen zur Brandursache vorgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die Anfang der Woche anlaufen werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Brandes in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

