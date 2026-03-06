Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Täter scheitern nach Gegenwehr beim Versuch ein Ehepaar in Buxtehude zu berauben, Einbrecher in Bargstedter Bürogebäude, Unbekannte zerkratzen sieben Autos in Buxtehude

1. Unbekannte Täter scheitern nach Gegenwehr beim Versuch ein Ehepaar in Buxtehude zu berauben

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 18:30 h ist es in Buxtehude in der Altländer Straße in einem dortigen Mehrfamilienhochhaus zu einem Überfall in einer Wohnung gekommen.

Zwei mit FFP2-Masken maskierte unbekannte Täter hatten dort zunächst an einer Wohnungstür geklingelt.

Als die 56-jährige Bewohnerin kurz danach die Tür öffnete, wurde sie durch die Täter zurück in die Wohnung gedrückt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Es kam in der Wohnung zu einer Rangelei zwischen dem Opfer und einem Täter, während der andere die Wohnung durchsuchte. Kurz darauf kam der 63-jährige Ehemann der Frau in die Wohnung zurück und auch er wurde zunächst von den Räubern angegangen.

Als er sich dann körperlich zur Wehr setzte, flüchteten die Tätern ohne Raubgut vom Tatort.

Nach Zeugenaussagen waren sie danach anschließend in ein Fluchtauto gestiegen und ortsauswärts davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Drohne der Polizei aus Buchholz eingesetzt wurde, blieb leider ohne Erfolg.

Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall leicht verletzt und begaben sich nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Täter oder das Fluchtfahrzeug gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Bargstedter Bürogebäude

Am gestrigen späten Abend zwischen 18:10 h und 20:20 h sind bisher unbekannte Täter in Bargstedt in der Bahnhofstraße nach dem einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere des dortigen Bürogebäudes eines Landhandelbetriebes eingestiegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung von mehreren Räumen konnten der oder die Einbrecher dann mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten und damit anschließend unerkannt flüchten.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Unbekannte zerkratzen sieben Autos in Buxtehude

Unbekannte haben vermutlich am gestrigen Donnerstagvormittag zwischen 10:00 h und 12:30 h in Buxtehude auf einem Parkplatz auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz sieben dort abgestellte Autos zerkratzt und damit einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Die Polizei Buxtehude sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

