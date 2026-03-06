Polizeiinspektion Stade

POL-STD: "Sommerverstärkung" für die Polizeistation Freiburg - POK Theivendiran unterstützt für ein halbes Jahr

Stade (ots)

Zum 01. März hat Polizeioberkommissar Saghanath Theivendiran seinen Dienst bei der Polizeistation in Freiburg angetreten und wird Polizeiobrkommissarin Melanie Wehenkel als "Sommerverstärkungskraft" für ein halbes Jahr unterstützen.

Der 34-Jährige ist 2015 in die Polizei Niedersachsen eingetreten und war nach dem Studium und seiner Zeit im Stader Streifendienst zuletzt im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade tätig.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Wir freuen uns, dass wir mit dem Kollegen einen Interessenten für den Dienst gewinnen konnten, der aus der Region kommt. Er ist in Wischhafen aufgewachsen und dort und in Freiburg zur Schule gegangen. Er war hier lange in mehreren Vereinen und im Gemeinderat Wischhafen tätig. Er ist also ein Einheimischer, der Land und Leute kennt und zudem auch noch "Plattdeutsch" spricht. Er passt hier also perfekt auf die Station"

POK Theivendiran selbst:

"Ich bin froh, die Chance bekommen zu haben, hier auf der Station zu arbeiten. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit Melanie und den Bürgerinnen und Bürgern in der Samtgemeinde Nordkehdingen"

Die Polizeistation Freiburg ist in ihren neuen Räumlichkeiten montags bis freitags von ca. 07:30 h bis 15:30 h besetzt. Außerhalb der Zeiten ist die nächste zuständige Dienststelle die Polizeistation Drochtersen oder die Polizeiinspektion Stade. Auch das Polizeikommissariat Hemmoor unterstützt im Notfall die beiden Freiburger im Nordbereich der Samtgemeinde, wenn das erforderlich ist.

