Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankstelle an der Bundesstraße 73 in Nottensdorf überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen kurz vor 20:30 h hat ein bisher unbekannter Mann die Freie Tankstelle an der Bundesstraße 73 in Nottensdorf betreten. Mit einem Messer in der Hand forderte er die dort anwesende 67-jährige Mitarbeiterin aus Horneburg in akzentfreiem Deutsch auf, das Bargeld herauszugeben. Das Opfer nahm daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse, das ihr der Unbekannte dann aus der Hand riss und anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Horneburg flüchtete. Die Angestellte blieb bis auf einen Schock unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der ca. 20 Jahre alte und ca. 180 cm große Räuber trug zur Tatzeit eine schwarze Maske, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und war offenbar nur mit dunklen Socken an den Füßen bekleidet.

Zeugen, die den Überfall beobachtet, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

