Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Meldung über möglichen Absturz von Flugzeugteilen über Stade - Einsatz ergebnislos beendet

Stade (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Absturz von möglichen Flugzeugteilen oder Teilen von sonstigen Himmelskörpern über Stade im Bereich Groß Thun gemeldet.

Ein Großeinsatz der Feuerwehren der Hansestadt Stade mit der Unterstützung durch einen Marinehubschrauber und die Drohne der DLRG Horneburg/Altes Land führte nicht zum Auffinden von entsprechenden Teilen.

Nachdem über dem gesamten norddeutschen Raum Meldungen über einen derartigen Absturz ohne greifbare Ergebnisse verlaufen waren und auch von der Flugsicherung keine weiteren Hinweise dazu vorlagen, wurde der Einsatz gegen kurz vor 21:00 h ergebnislos abgebrochen.

Sollten Passanten in den nächsten Tagen im genannten Bereich doch noch mögliche Absturzteile auffinden, bittet die Polizei darum, diese keinesfalls anzufassen und sofort die Polizei unter Notruf 110 zu informieren.

