POL-STD: Porsche in Harsefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Freitag, den 06.03., 17:00 h und Sonntag, den 08.03., 01:30 h in Harsefeld in der Straße "Im Sande" das Gelände eines dortigen Lackierbetriebes betreten und einen dort geparkten PKW aufgebrochen und anschließend entwendet.

Der graue Porsche 911 Turbo S hat das Kennzeichen ROW-XX 581 und stellt einen Wert von ca. 130.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verblieb des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

