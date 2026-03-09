PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Porsche in Harsefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

POL-STD: Porsche in Harsefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Freitag, den 06.03., 17:00 h und Sonntag, den 08.03., 01:30 h in Harsefeld in der Straße "Im Sande" das Gelände eines dortigen Lackierbetriebes betreten und einen dort geparkten PKW aufgebrochen und anschließend entwendet.

Der graue Porsche 911 Turbo S hat das Kennzeichen ROW-XX 581 und stellt einen Wert von ca. 130.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verblieb des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren