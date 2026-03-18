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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgänger stoppt Berufsverkehr - Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings, Kreuzung Heinrich-Heine-Straße, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Fußgänger.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Vorfall gerufen, bei dem ein 55-jähriger Mann wiederholt auf die Fahrbahn lief und dadurch mehrere Autofahrer zum Anhalten zwang. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann zudem, die Türen einiger Fahrzeuge zu öffnen. Infolge des Verhaltens kam der Verkehr zeitweise zum Stehen. Selbst bei grün zeigender Ampel konnten Fahrzeuge ihre Fahrt in Richtung des Goetherings nicht fortsetzen.

Eingesetzte Polizeibeamte trafen den Mann vor Ort an. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet oder zum Anhalten gezwungen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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