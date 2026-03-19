Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 19-Jährige im Bus sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag in einem Bus der Linie M4 ereignete. Ermittelt wird wegen sexueller Belästigung einer 19-jährigen Frau.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau am Osnabrücker Neumarkt um 15.55 Uhr in einen Bus der Linie M4 in Richtung Belm gestiegen. Im Bus setzte sich ein etwa 70-jähriger schlanker Mann neben die 19-Jährige. In der Folge soll der Mann der Frau etwa zwei Minuten lang mit der linken Hand an den Po gefasst haben. Das Opfer traute sich nicht, etwas zu sagen und stieg sofort an der nächsten Haltestelle aus.

Der Beschuldigte soll mit einer hellblauen Jeans, dunklen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

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