Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Trickdiebstahl an einer Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Mit einem weiteren Trickdiebstahl müssen sich die Ermittler der Osnabrücker Polizei beschäftigen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag an der Bushaltestelle Gartlager Weg an der Bremer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete die 32-Jährige um kurz nach 12 Uhr stadteinwärts an der Bushaltestelle, als ein schwarzer Pkw neben ihr stoppte. Eine Frau auf der Rückbank des Fahrzeugs verwickelte die 32-Jährige in ein Gespräch. Dabei drückte die Frau der Geschädigten überraschend eine Kette und einen Armreif in die Hand - und nahm ihr gleichzeitig, zunächst unbemerkt, eine hochwertige Halskette ab. Danach fuhr der Pkw in Richtung Stadt davon. In dem Fahrzeug soll sich noch ein Mann am Steuer befunden haben.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im erwähnten Zeitraum gemacht? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0541/327-3203 oder -2115.

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