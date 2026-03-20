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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw beschädigt, dunkelgrünes Fahrzeug gesucht

Osnabrück (ots)

Zeugen gesucht: Am Freitag, 13. März 2026, wurde am Osnabrücker Nonnenpfad der Pkw eines Fahrzeughalters aus Melle durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Vorfall zwischen 18.50 und 22.30 Uhr ereignet haben. Der auf einem seitlichen Parkstreifen am Nonnenpfad abgestellte Pkw wurde im angegebenen Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden ist an der Stoßstange hinten links erkennbar. Aufgrund der Spurenlage müsste das gesuchte Fahrzeug dunkelgrün sein.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Die Polizei sucht Zeugen: 05471/971-0 oder 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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