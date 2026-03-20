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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Teenager mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend im Bereich Stadtring/Realschule ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Mann gegen 19.20 Uhr mit einem Messer zwei Kinder bedroht sowie Geld und den E-Scooter eines der Opfer gefordert haben. Die beiden Jugendlichen (13 und 14 Jahre alt) konnten fliehen. Im Handgemenge zog sich der 13-Jährige eine Schnittwunde an der linken Hand zu.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt; etwa 1,85 Meter groß; schlanke Statur, leichter Bartwuchs; ungepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann soll dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zur gesuchten Person machen können: Telefon 05401/8316-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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