Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Vandalismus auf Minigolfanlage - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 13:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Minigolfanlage an der Hannoverschen Straße zu einem Vandalismusvorfall.

Bislang unbekannte Täter begaben sich im genannten Tatzeitraum auf die Anlage und beschmierten mehrere Bahnen der Anlage mit schwarzer Farbe. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizei in Dissen a.T.W. unter der Telefonnummer 05421 / 931280 zu melden.

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