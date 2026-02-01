PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Sporthalle und Hallenbad - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Samstag, dem 31.01.2026, zwischen 04:06 Uhr, und 05:45 Uhr, kam es in Haselünne, Hammer Straße, zu einem Einbruch in eine Sporthalle mit angeschlossenem Hallenbad.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, und öffneten gewaltsam zwei Getränkeautomaten. Zudem wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Täterbeschreibung:

Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen, die zur Tatzeit dunkle, winterliche Kleidung trugen und ihr Gesicht teilweise bedeckt hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 07:00

    POL-EL: Aschendorf - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

    Aschendorf (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026, kam es gegen 18:40 Uhr auf der Hüntestraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern. Ein 76-jähriger Fahrer eines Dacia Logan befuhr die Hüntestraße und beabsichtigte, nach links auf die B70 in Fahrtrichtung Papenburg abzubiegen. Dabei übersah er zwei Fußgänger im Alter von 68 und 67 ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:00

    POL-EL: Ringe - Pkw-Diebstahl in Ringe - Polizei sucht Zeugen

    Ringe (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 23.01.2026, 13:00 Uhr, und Donnerstag, dem 29.01.2026, 16:45 Uhr, kam es in Ringe, Ortsteil Neugnadenfeld, zu einem Pkw-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen auf einem Schotterparkplatz in der Spangenbergstraße abgestellten roten VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen NOH-MG 97. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Groß Berßen - Versuchter Einbruch in Verkaufshütte

    Groß Berßen (ots) - Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 05:10 Uhr in der Langen Straße in Groß Berßen zu einem versuchten Einbruch in eine Verkaufshütte. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, einen in der Wand verbauten Tresor gewaltsam zu öffnen. Dis misslang jedoch, sodass die Täter keine Beute erlangten. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren