Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Sporthalle und Hallenbad - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Samstag, dem 31.01.2026, zwischen 04:06 Uhr, und 05:45 Uhr, kam es in Haselünne, Hammer Straße, zu einem Einbruch in eine Sporthalle mit angeschlossenem Hallenbad.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, und öffneten gewaltsam zwei Getränkeautomaten. Zudem wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Täterbeschreibung:

Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen, die zur Tatzeit dunkle, winterliche Kleidung trugen und ihr Gesicht teilweise bedeckt hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

