Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Versuchter Einbruch in Verkaufshütte

Groß Berßen (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 05:10 Uhr in der Langen Straße in Groß Berßen zu einem versuchten Einbruch in eine Verkaufshütte.

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, einen in der Wand verbauten Tresor gewaltsam zu öffnen. Dis misslang jedoch, sodass die Täter keine Beute erlangten.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell