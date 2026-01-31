PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werlte - Einbruch in Firmengebäude und versuchtes in Brand setzen eines Wohnwagens

Werlte (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.01.2026, 22:30 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 07:30 Uhr, kam es in Werlte/Wehm, Wehmer Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Firma.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen Zutritt zu den Firmenräumlichkeiten und entwendete mehrere Werkzeuge. Zudem wurde ein im Carport stehender Wohnwagen der Marke "Dethleffs" ebenfalls gewaltsam geöffnet und betreten. Aus dem Wohnwagen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet, jedoch wurde dieser von innen durch Feuer beschädigt. Eine Brandausbreitung außerhalb des Wohnwagens erfolgte glücklicherweise nicht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

