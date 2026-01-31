Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es zwischen 11:35 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald's am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Mann stellte seinen grauen VW ID.4, auf dem Parkplatz ab. Er parkte in der zweiten Parkplatzzufahrt in der ersten Parklücke. Neben ihm, auf der Fahrerseite, befand sich ein heller Transporter. Gegen 12:00 Uhr kehrte der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurück. Anschließend stellte er kurze Zeit später einen Schaden an seinem Fahrzeug fest.

Aufgrund der Art des Schadens und der örtlichen Gegebenheiten wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser durch die Kante einer geöffneten Fahrzeugtür verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

