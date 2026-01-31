PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Räuberische Erpressung in der Haselünner Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, kam es gegen 17:00 Uhr in der Haselünner Innenstadt zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer in der Neustadtstraße, im Bereich eines dortigen Angelgeschäfts, von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern angesprochen. Unter Anwendung von Gewalt sowie durch Drohungen forderten die Täter die Herausgabe von Bargeld.

Im weiteren Verlauf der Tat wurde der 20-Jährige gewaltsam zur nahegelegenen Volksbank an der Andruper Straße verbracht und dort unter Drohungen zur Abhebung von Bargeld genötigt. Anschließend flüchteten die beiden Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

   -	zwei männliche Personen
   -	ca. 20 bis 30 Jahre alt
   -	ca. 185-190 cm groß
   -	schwarz gekleidet
   -	möglicherweise maskiert

Das Opfer trug zur Tatzeit eine beigefarbene Winterjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neustadtstraße oder der Volksbank an der Andruper Straße gemacht haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

