Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Werlte (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.01.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 08:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Werlte zu einem versuchten Einbruchdiebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, eine rückwärtig gelegene Eingangstür eines dortigen Blumengeschäfts gewaltsam zu öffnen. Der Einbruch misslang, ein Eindringen in die Geschäftsräume erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell