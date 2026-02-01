PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Aschendorf (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, kam es gegen 18:40 Uhr auf der Hüntestraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern. Ein 76-jähriger Fahrer eines Dacia Logan befuhr die Hüntestraße und beabsichtigte, nach links auf die B70 in Fahrtrichtung Papenburg abzubiegen. Dabei übersah er zwei Fußgänger im Alter von 68 und 67 Jahren, die bei grün zeigender Fußgängerampel die Straße in Richtung Hölze überquerten.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und den beiden Fußgängern. Die 67-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

