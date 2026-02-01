PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Pkw-Diebstahl in Ringe - Polizei sucht Zeugen

Ringe (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 23.01.2026, 13:00 Uhr, und Donnerstag, dem 29.01.2026, 16:45 Uhr, kam es in Ringe, Ortsteil Neugnadenfeld, zu einem Pkw-Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen auf einem Schotterparkplatz in der Spangenbergstraße abgestellten roten VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen NOH-MG 97.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Groß Berßen - Versuchter Einbruch in Verkaufshütte

    Groß Berßen (ots) - Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 05:10 Uhr in der Langen Straße in Groß Berßen zu einem versuchten Einbruch in eine Verkaufshütte. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, einen in der Wand verbauten Tresor gewaltsam zu öffnen. Dis misslang jedoch, sodass die Täter keine Beute erlangten. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Werlte - Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

    Werlte (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 29.01.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 08:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Werlte zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte, eine rückwärtig gelegene Eingangstür eines dortigen Blumengeschäfts gewaltsam zu öffnen. Der Einbruch misslang, ein Eindringen in die Geschäftsräume erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Firmengebäude und versuchtes in Brand setzen eines Wohnwagens

    Werlte (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 29.01.2026, 22:30 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 07:30 Uhr, kam es in Werlte/Wehm, Wehmer Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Firma. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen Zutritt zu den Firmenräumlichkeiten und entwendete mehrere Werkzeuge. Zudem wurde ein im Carport stehender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren