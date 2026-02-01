Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Pkw-Diebstahl in Ringe - Polizei sucht Zeugen

Ringe (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 23.01.2026, 13:00 Uhr, und Donnerstag, dem 29.01.2026, 16:45 Uhr, kam es in Ringe, Ortsteil Neugnadenfeld, zu einem Pkw-Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen auf einem Schotterparkplatz in der Spangenbergstraße abgestellten roten VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen NOH-MG 97.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell