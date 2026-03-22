Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchte Diebstähle aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (ca. 15:30 Uhr) bis Freitagmorgen (ca. 07:30 Uhr) kam es in den Bereichen Magdalenenstraße und Hauswörmannsweg zu mehreren versuchten Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt drei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw und versuchten, gewaltsam in die Fahrzeuge einzudringen, um an mögliche Wertgegenstände im Innenraum zu gelangen.

Betroffen waren nach derzeitigem Stand zwei Fahrzeuge der Marke Audi sowie ein Skoda. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen jedoch nichts entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

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