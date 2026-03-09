POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Schwarzer Hyundai I30 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Aldi-Parkplatz am Grete-Schött-Ring hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (09.03.26) einen schwarzen Hyundai I30 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell