Versuchter Einbruch in ein Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter hebelten, in der Zeit vom 06.03.2026, 00.15 Uhr bis 07.03.2026, 09.30 Uhr, an einem Fenster eines Firmengebäudes auf der Selmer Straße in Lüdinghausen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

