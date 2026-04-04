Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Kühlungsborn (ots)

In der Schloßstraße in Kühlungsborn kam es am 03.04.2026 gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen nach kam es auf Grund des Nichtbeachtens der Vorfahrt zum Unfall. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle unterstützte die freiwillige Feuerwehr Kühlungsborn. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurden vier Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der vorläufige Sachschaden beträgt 30.000 Euro. Zudem wurde ein Verteilerkasten der Firma Vodafone beschädigt, so dass es kurzzeitig zur Unterbrechung der Internetversorgung kam. Ein Techniker erschien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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