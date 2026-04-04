Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit verletzter Person

Rostock (ots)

Am 04.04.2026, gegen 07:25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 182 zwischen den Ortslagen Bentwisch und Groß Kussewitz (LK Rostock) gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein PKW Golf die Straße in Richtung Bentwisch, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam, kurzzeitig ins Schleudern geriet und anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Vor Ort konnte ein 18 jähriger Fahrzeuginsasse mit Verletzungen am Oberkörper festgestellt werden, die medizinisch im Uniklinikum Rostock untersucht werden mussten. Daneben ist ein Sachschaden von ca. 3100 Euro entstanden. Die Beamten des Polizeirevier Sanitz haben am Unfallort Spuren gesichert und es wurden Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar

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