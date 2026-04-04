Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines PKW

Rostock (ots)

Am 04.04.2026, gegen 07:20 Uhr bemerkte eine 68 jährige Fahrzeugführerin auf der Landstraße 23 zwischen Remlin und Granzow Ausbau (LK Rostock) eine Fehlermeldung im Display ihres PKW Nissan. Kurz darauf war erster Rauch am Fahrzeug sichtbar und die Frau hielt auf der Fahrbahn an. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand, der das Fahrzeug komplett zerstörte. Personen wurden nicht verletzt aber es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro an dem PKW und mindestens 500 Euro an der Fahrbahn. Als Ursache wird derzeit ein technischer Defekt angenommen.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar

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