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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Randalierer in Schwerin aufgegriffen

Schwerin (ots)

Ein Hinweisgeber informierte die Polizei am Ostermontag gegen 02:30 Uhr über mehrere Personen, welche in der Wismarschen Straße in Schwerin diverse Verkehrszeichen und Mülltonnen umwerfen und Fahrzeuge beschädigen. Dabei hatte der Hinweisgeber die Personengruppe direkt auf ihr Verhalten angesprochen wobei diese ihm gegenüber aggressiv wurde. Vier Funkwagen des Polizeihauptreviers Schwerin kamen umgehend zum Einsatz und trafen nur wenige Augenblicke später vor Ort ein. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass drei deutsche Tatverdächtige im Alter von 20, 20 und 22 Jahren fünf Radkappen von mehreren Pkw entwendeten. Zudem versuchten diese ein Pkw-Kennzeichen zu entwenden und beschädigten dieses dadurch. Weiter wurden Beschädigungen an einem Straßenschild und zwei Wahlplakaten des OB-Kandidaten der FDP festgestellt, wobei hier eine politische Motivation auszuschließen ist. Polizeilich wird der Gesamtschaden auf fast 400 Euro geschätzt. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei den drei Tatverdächtigen Werte zwischen 1,5 - 2,61 Promille. Die Radkappen und Wahlplakate wurden sichergestellt. Gegen die drei Tatverdächtigen erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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