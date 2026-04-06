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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wildunfall mit einem Wolf auf der BAB 19 bei Güstrow

Güstrow (ots)

Gegen 02:45 Uhr befuhr eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin am Ostermontag die BAB 19 in Richtung Berlin. Etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Glasewitz bei Güstrow überquerte plötzlich ein Wolf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenprall mit dem Pkw. In der Folge des Unfalls verstarb der Wolf an der Unfallstelle. Der Hyundai war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Eine Sperrung des Autobahnabschnitts war hierfür nicht erforderlich. Die 37-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 5.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:00 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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