Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Straftäter in Kerpen-Horrem fest

Kerpen-Horrem (ots)

Am gestrigen Abend ging der Bundespolizei ein mehrfach gesuchter Straftäter ins Netz.

Gegen 22:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 30-jährigen Deutschen am Bahnhof Horrem. Ein Abgleich seiner Personalien ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war.

Die Staatsanwaltschaft Köln suchte den Bonner aufgrund von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz in drei Fällen. Neben einem Untersuchungshaftbefehl lagen weiterhin ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung mit einer Freiheitsstrafe von acht Monaten und ein Haftbefehl zur Ersatzfreiheitsstrafe vor. In diesem Fall war der 30-Jährige zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro zzgl. 327,50 Euro Kosten oder einer 200-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Er gab an, den Geldbetrag nicht zahlen zu können.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Hierzu leiteten die Uniformierten ein Strafverfahren ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen führten sie den Deutschen der Justizvollzugsanstalt zu. Er wird sich nun für seine Straftaten verantworten müssen.

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