Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle im Dortmunder Hauptbahnhof: Bundespolizei findet Betäubungsmittel und Schlagstock

Dortmund (ots)

Bei einer Kontrolle am 20. März stellte die Bundespolizei Betäubungsmittel und einen Schlagstock sicher. Gegen einen 23-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden gegen 00:55 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof. Beide Personen wiesen sich den Einsatzkräften gegenüber aus, sodass ihre Identität vor Ort zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle gab der junge Mann auf Nachfrage an, einen Schlagstock mitzuführen. Daraufhin wurde er zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle gebracht. Die Frau begleitete die Streife ebenfalls freiwillig zur Wache. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlagstock und beschlagnahmten diesen umgehend. Zudem stellten die Beamten bei dem Mann verschiedene Betäubungsmittel fest. Auch bei der 20-jährigen Begleiterin wurde ein verschreibungspflichtiges Medikament gefunden. Die Betäubungsmittel und das Arzneimittel wurden ebenfalls beschlagnahmt. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich die beiden in Essen wohnhaften Beschuldigten nicht. Gegen die beiden Deutschen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide die Dienststelle wieder verlassen.

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